Samsung Galaxy Note 9 ufficiale: caratteristiche, prezzo e disponibilità | Video e Unboxing

Galaxy Note 9 è ufficiale. Dopo mesi di rumors e informazioni che ne hanno anticipato praticamente ogni caratteristica, Samsung ha ufficializzato con un evento tenutosi all'interno del Barclays Center di New York il nuovo Galaxy Note 9. Parliamo come sempre di un prodotto di fascia alta, anzi, altissima, a cui quest'anno sembra non mancare davvero nulla. Uno smartphone che raccoglie il meglio di quanto visto ora sulla serie Note,mixato con le novità integrate a febbraio negli ultimi S9 e S9+ e unito ad alcune specifiche inedite volte a migliorarne ulteriormente l'esperienza d'uso.

DESIGN E MATERIALI

Il design del nuovo Note 9 è davvero molto simile a quello di Note 8 dello scorso anno. Sono stati raffinati alcuni particolari, è stato reso leggermente meno curvo il vetro frontale ed è stato riposizionato il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, che ora si trova sotto il comparto fotocamere e può essere raggiunto in maniera molto più agevole rispetto allo scorso anno. I materiali sono identici, con due pannelli di vetro che proteggono fronte e retro e una cornice in alluminio che quest'anno si raccorda con il vetro frontale in maniera più armoniosa grazie ad una rastrematura del metallo che rende più confortevole anche l'impugnatura. Non manca nemmeno la certificazione IP68. Ovviamente per via dell'ampio display l'ergonomia è un po' sacrificata. Abbiamo infatti delle dimensioni di 161.9 x 76.4 x 8.8mm, ed un peso di 201 grammi. Forse si sarebbe potuto ottimizzare ancora di più le cornici utilizzando una soluzione come il notch ma, almeno personalmente, preferisco avere quei pochi mm in più di cornice che dover scendere al compromesso della "tacca".

DISPLAY E FOTOCAMERE

La parte frontale dello smartphone troviamo l'ampio display che raggiunge la dimensione di 6.4 pollici. Parliamo di un pannello ovviamente Super AMOLED che si caratterizza per una risoluzione QuadHD+ di 2960x1440 pixel. Come sempre di default la risoluzione è scalata a fullHD+ ma basta un giro nelle impostazioni per poterla regolare su altri due parametri: HD+ o, appunto, QHD+. Si tratta di un pannello che ci è sembrato da subito all'altezza delle ultime soluzioni Samsung: molto luminoso, con un ottimo angolo di visone, colori brillanti, neri profondissimi e un rapporto di contrasto che come sempre è elevatissimo. Insomma, il solito display Samsung che difficilmente delude, specialmente sui top di gamma. Girando invece lo smartphone troviamo la doppia fotocamera posteriore. Si tratta di una dual-cam che ricalca quanto già visto su S9 e S9+, ovvero due moduli con sensore da 12 megapixel di risoluzione ma con caratteristiche differenti. Il primo offre una lente Zoom 2x, mentre il secondo ha una lente grandangolare standard ma offre la possibilità di variare l'apertura del diaframma (f/1.5-f/2.4), esattamente come su S9+. La vera novità di questa doppia fotocamera è però la possibilità di sfruttare le capacità della cosiddetta Intelligenza Artificiale per non sbagliare nemmeno uno scatto. Gli algoritmi riconoscono infatti fino a 20 scene e regolano in automatico le impostazioni di ripresa in modo da ottenere il miglior risultato possibile con il minimo dello sforzo. Ma non solo, Note 9 sarà in grado di riconoscere anche quando una foto viene mossa o quando il soggetto del nostro ritratto a chiuso gli occhi e prima ancora di mostrarci l'anteprima ci potrà suggerire di scattare nuovamente la foto. Non manca poi un modulo frontale da 8 megapixel di risoluzione e apertura f/1.7, così come abbiamo la possibilità di registrare video fino alla risoluzione di 4K a 60fps o in slow motion fino a 960fps.

HARDWARE E BATTERIA

All'interno della versione italiana di Note 9 batte un cuore Exynos, per la precisione un Exynos 9810, lo stesso chip che abbiamo all'interno di S9+ e che offre CPU octa-core a 2.7GHz di frequenza operativa massima e GPU ARM Mali G72 MP18. Un SoC che ha già dimostrato di poter supportare tutti i carichi di lavoro che gli affidiamo e che in questo Note 9 è accompagnato da due possibili combinazioni di memoria RAM e ROM. La versione base è caratterizzata da 6GB di memoria RAM e 128GB di ROM, mentre quella più potente (e costosa), offre 8GB di RAM e 512GB di storage. In entrambi i casi la memoria per l'archiviazione è espandibile tramite microSD (fino a 512GB) ed è di tipo UFS 2.1. Anche in questo caso, come accade per tutti i top di gamma Samsung da qualche tempo a questa parte, abbiamo anche una versione con SoC Qualcomm, per la precisione uno Snapdragon 845, che però non verrà commercializzata alle nostre latitudini. Stando alle prime impressioni e ai primi istanti di utilizzo tutto il sistema sembra girare in maniera fluida ed estremamente reattiva. Samsung ha inoltre studiato un nuovo sistema di raffreddamento che sfrutta una lamina in carbonio per trasportare verso l'esterno il calore prodotto dalla CPU e che permetterà di sfruttare tutte le componenti al pieno delle loro possibilità anche per lunghi periodi di tempo. Anche grazie a questa nuova caratteristica il Note 9 supporta la funzionalità DeX senza doverlo collegare ad una docking station apposita. Basta infatti un cavo o un adattatore USB-C/HDMI per poter connettere lo smartphone ad un monitor e sfruttarne al massimo la produttività grazie ad una interfaccia che ricorda molto quella dei nostri PC. Dotazione completa anche per quanto riguarda la connettività, con LTE Cat.18, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e tutto quello che serve in fatto di sensoristica. Promettente anche la componente audio con uno speaker stereo e cuffie AKG in bundle all'interno della confezione. Ultima, ma non per importanza, la batteria. Con questo Note 9, Samsung non ha voluto risparmiarsi e ha inserito nel suo flagship un modulo da 4000 mAh. Considerando l'hardware praticamente identico a quello di S9+ e le buone prestazioni di quest'ultimo in termini di autonomia potremmo azzardare già un giudizio positivo; attendiamo comunque di provarlo un pochino meglio nei prossimi giorni. Un Note 9 che offre ovviamente anche la ricarica rapida, così come non poteva mancare il supporto alla ricarica wireless.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SOFTWARE

Abbiamo avuto modo di provare ancora poco il nuovo Note 9 e dunque non possiamo soffermarci molto sugli aspetti software che lo caratterizzano. Ovviamente tutto quello che era stato inserito sul Note 8 è presente anche in questo nuovo modello con miglioramenti alla suite S Pen, alle emoticon animate e agli avatar personalizzati che possono essere gestiti e sfruttati anche all'interno dei programmi S Pen. La personalizzazione Samsung è praticamente identica a quella del Galaxy S9 con alcune piccole novità che abbiamo visto con l'arrivo di Oreo 8.1. Multitasking particolarmente efficace, tantissima RAM nel modello con 512GB di memoria interna e ovviamente la possibilità di usare la modalità desktop. In questo caso però non sarà necessaria una basetta DeX ma sarà sufficiente un qualunque cavetto Type-C o adattatore esterno. E finalmente!. Parlare di velocità, prestazioni e fluidità è superfluo. Chi ha utilizzato S9+ ritroverà praticamente la medesima reattività e piacevolezza di utilizzo. Un prodotto sempre pronto, che non usa animazioni immediate e velocissime ma che rimane sempre reattivo e veoce.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 sarà disponibile in Italia dal 24 agosto, nelle versioni da 128GB (prezzo al pubblico 1029 euro) e 512GB (prezzo al pubblico 1279 euro), nelle colorazioni Ocean Blue, Midnight Black e Lavender Purple. Sarà però possibile preordinare il nuovo smartphone Samsung da oggi al 23 agosto, accedendo in questo modo alla campagna internazionale di trade-in Samsung, che valuterà fino a 600 euro il vecchio smartphone dei consumatori. Solo per l’Italia, inoltre, sarà possibile acquistare il Galaxy Note 9 con la formula Samsung Smart Rent sul sito samsung.com in aggiunta al programma di trade-in: con Samsung Smart Rent, i consumatori potranno ottenere il nuovo flaghship con un anticipo di 99 euro e 24 rate da 44,90 euro (per la versione da 512 GB) e 35,90 euro (per la versione da 128 GB) con copertura contro danni e furto inclusa. noltre a partire da domani 10 agosto, sarà possibile vedere in anteprima il nuovo Galaxy Note 9 nei migliori punti vendita di prodotti di tecnologia in Italia e presso il Samsung District a Milano.

