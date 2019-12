Recensione Samsung Galaxy S10 Plus: il più completo di inizio 2019

Partiamo quindi dal vertice della piramide e vediamo cosa davvero contraddistingue questo Galaxy S10+ rispetto alla massa, visto che il costo di 1029€ (al listino) non è certo alla portata di tutti e per spiegarlo servono presupposti ben precisi. Dopo due settimane ho trovato anche qualcosa che non mi piace, a partire dalla ricarica rapida che non è poi così rapida, ma la ricerca dei difetti ha avuto "poco successo" e i compromessi sono davvero pochi.

Quasi inattaccabile, completo su tutti i reparti e due passi avanti rispetto alla precedente generazione, considerata tra le migliori nel 2018 (escludendo il piccolo Galaxy S9 che non mi ha convinto per l'autonomia) e adesso superata di slancio con una line-up più completa e concreta. Non staremo qui a parlare degli altri due fratelli minori Galaxy S10 e Galaxy S10e perchè meritano una recensione a parte; nonostante vantino una piattaforma hardware quasi identica integrano batterie differenti e dimensioni complessive più contenute che cambiano l'esperienza di tutti i giorni.

Samsung è il primo produttore di smartphone al mondo , un primato di peso che non è facile mantenere in un mercato così complesso e rapido, che non consente troppi errori e segue spesso mode o trend. La verità è che una simile posizione te la guadagni con un metodo preciso ed un know-how che si accumula negli anni, raggiungendo a piccoli ma decisi passi, gli obiettivi più importanti come un top di gamma del calibro di Galaxy S10 Plus .

PIÙ LEGGERO, PICCOLO E BELLO DELLO SCORSO ANNO

La verità è che riesce a far sembrare vecchi questi smartphone appena citati, come appartenenti ad ere geologiche passate. L'impatto a prima vista è infatti importante: il pannello senza discontinuità (escluso l'ovale delle fotocamere) e i fianchi edge con curvatura sempre più stretta si fanno notare, i bordi strettissimi fanno il resto. Lo trovo sexy , non saprei come altro descriverlo, seppu r credo che il singolo foro sia ancor più apprezzabile e la soluzione single-cam del Galaxy S10 ed S10e possa esser molto valida, anche a fronte di dimensioni complessive più contenute ( simili a Galaxy S9 ).

Nella scelta dei materiali e dell'assemblaggio Samsung ha alzato tanto l'asticella in questi ultimi anni, cambiando molto poco tra il 2017 e il 2018 e lasciando spazio ad un vero aggiornamento proprio con questa generazione. Quello che mi sorprende, oltre alla cura dei dettagli, è il modo in cui la casa coreana sia riuscita a realizzare un top di gamma che sia più sottile, stretto, corto e leggero rispetto al precedente Galaxy S9 Plus , integrando oltretutto un display ampio da 6,4 pollici come su Galaxy Note 9.

Curioso poi notare dove Samsung ha piazzato il sensore di prossimità insieme ad altri, esattamente sotto al display e i suoi pixel, con tanto di LED che si accende durante le chiamate e lampeggia in cerca del nostro orecchio (così poi da spegnerlo come da manuale). Posizione insolita che apre ad un quesito più importante: è quindi già possibile avere questo tipo d'integrazioni sotto al pannello e non rubare spazio su cornici o notch? Pare di si, e nessuno ce lo aveva detto.

Dopo aver provato un modello così recente, che integra il foro/i, è oltretutto impossibile tornare indietro sui modelli 2018 con ampio notch. Il futuro punta infatti verso questa soluzione Infinity-O oppure sulla totale libertà da ostruzioni, come dimostra anche Asus con il teaser del prossimo "Zenfone 6" . Quindi più spazio per le notifiche e opzione software per mostrarne solo 3 per chi non ama la confusione sulla barra di stato.

Retro piuttosto semplice e caratterizzato da un ampio sistema con tripla fotocamera, flash e sensori vari. Credo sia un compromesso che tocca tutti, o meglio, tocca i produttori che si sono evoluti dall'idea della singola fotocamera, per quanto il nuovo Google Pixel 3 XL (single-cam) sia riuscito lo scorso anno a dimostrare ancora una volta il suo valore. Apprezzo comunque la simmetria posteriore del Galaxy S10+ che, per fortuna, non balla quando lo si appoggia con la back cover su un piano.

Ecco, questa è la cura per i dettagli di cui parlavo all'inizio, la differenza rispetto alla concorrenza che qualche volta è stata costretta a inserire questo componente sul bordo estremo del pannello tra vetro e telaio, in una posizione tendenzialmente scomoda. Che dire poi del resto? Samsung ha mantenuto la medesima struttura con telaio in metallo e vetro Gorilla Glass 6 curvo su entrambi i lati che converge verso il frame con un giusto angolo. Quindi presa migliore rispetto alla generazione passata, seppur sia comunque uno smartphone grande e l'ergonomia non sia certo la voce più quotata.

DISPLAY ASSOLUTO PROTAGONISTA

Doppio foro per la dual-cam che lascia tanto spazio per godere dei contenuti multimediali e punto di non ritorno per chi non vuole troppe distrazioni quando guarda un film, video, serie TV o giochi. Non parlo solo della forma, dalla nostre misurazioni con Calman sul profilo di default "Colori Naturali" vanta un'ottima calibrazione e valori invidiabili:

Delta E dei colori a 3,67

Delta E dei grigi a 3,8

Copertura sRGB del 95,2%

Con la sonda non siamo riusciti a rilevare più di 332 nits, ma sappiamo che il sensore di luminosità offre un sensibile boost all'occorrenza e sotto luce diretta del sole. Samsung parla anche per questo modello di un picco che raggiunge i 1200 nits, io posso solo dirvi che questo Dynamic AMOLED Infinity-O QHD+ è uno dei migliori mai realizzati per uno smartphone, se non "il migliore".

Colori accurati, pochi riflessi, neri profondi e un display che trattiene poche impronte e non soffre di tocchi involontari sui bordi edge. Da segnalare che supporta anche la tecnologia HDR10+ e Netflix ha da pochissimo inserito questo e gli altri due fratelli minori della serie Galaxy S10 nella lista dei dispositivi che possono sfruttare l'HDR sulla piattaforma streaming.

Colori naturali